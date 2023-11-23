23 Kasım 2023, Perşembe
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CHP'de "Değişim" gerçekten mümkün mü?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Şimdi cevabı merak edilen soru ise şu! Özgür Özel liderliğinde değişim gereçekten mümkün mü?