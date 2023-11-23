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CHP'de "Değişim" gerçekten mümkün mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2023 16:58
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Şimdi cevabı merak edilen soru ise şu! Özgür Özel liderliğinde değişim gereçekten mümkün mü?
CHP’de Değişim gerçekten mümkün mü?
CHP'de "Değişim" gerçekten mümkün mü?
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