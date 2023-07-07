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CHP’de danışman krizi büyüyor! İYİ Parti’de istifa deprem

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 13:39
Seçim yenilgisi sonrasında CHP'de danışman krizi, İYİ Parti'de de liste kavgası büyüyor. Muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelerdeki son durumu A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.
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