CHP’de çıkar- heves grubu tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan dönüş sinyali mi?

CHP Genel Başkan Özgür Özel, daha önce muhterisler ve hazımsızlar dediği parti içi muhalefeti bu kez kraldan çok kralcı olmakla suçladı. ''damarımı kesseniz CHP akar'' diyen Özel, muhalifleri ''çıkar ve heves grubu'' olarak tanımladı.

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