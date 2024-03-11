11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de çıkar- heves grubu tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan dönüş sinyali mi?

CHP’de çıkar- heves grubu tartışması! Kılıçdaroğlu'ndan dönüş sinyali mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 18:08
CHP Genel Başkan Özgür Özel, daha önce muhterisler ve hazımsızlar dediği parti içi muhalefeti bu kez kraldan çok kralcı olmakla suçladı. ''damarımı kesseniz CHP akar'' diyen Özel, muhalifleri ''çıkar ve heves grubu'' olarak tanımladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de çıkar- heves grubu tartışması!
CHP’de çıkar- heves grubu tartışması!
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröre darbe!
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe!
Bu görüntüler karşısında İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı!
Bu görüntüler karşısında İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı!
Tuzla’da fabrika yangını!
Tuzla'da fabrika yangını!
İstanbul’da metro ağı genişliyor
İstanbul'da metro ağı genişliyor
Makinistlerden 4 ayda 6. Grev!
Makinistlerden 4 ayda 6. Grev!
Ankara’da EGO otobüsü devrildi:
Ankara'da EGO otobüsü devrildi:
CHP’de Mersin savaşı!
CHP'de Mersin savaşı!
81 ilden topraklarla Türkiye haritası!
81 ilden topraklarla Türkiye haritası!
MSB’de sürpriz toplantı!
MSB’de sürpriz toplantı!
AK Parti’ye 1000 yeni üye
AK Parti’ye 1000 yeni üye
Yenimahalle halkının beklentileri neler?
Yenimahalle halkının beklentileri neler?
Daha Fazla Video Göster