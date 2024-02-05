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CHP’de Çankaya kavgası sürüyor! Özgür Özel’in avukatı Çankaya adayı mı olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 18:14
CHP’de Çankaya krizi her geçen gün derinleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in, avukatı Hüseyin Can Güner'i bu ilçeden aday göstermek istemesine parti içi muhalefet ses yükseltti. Karşılıklı eleştiriler hakaret boyutuna ulaştı.
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