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CHP'de cami ve ezan hazımsızlığı! Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 06.04.2024 14:36
CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan bir diyalog skandal oldu.  Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Şahin'in konuşması sırasında orada bulunanların, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dediği açık mikrofonlara yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi. Kızıltaş, “Burada ne kadar cami var diyen kişi acaba kilisesi bol olan bir yerden mi geliyor? Belli ki bu kişi Ankaralı Mamaklı değil. Buradan biri olsa orada o kadar cami olduğunu bilirdi.” dedi.
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