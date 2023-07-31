31 Temmuz 2023, Pazartesi
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CHP'de büyük kurultay öncesi delege savaşları! Liderlik yarışında kim önce?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında devam eden çekişme, büyük kurultay öncesi "delege" savaşına dönecek. CHP kulislerinde en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da desteği alan tarafın kurultayda elinin güçleneceği konuşuluyor. Peki ayrıntılar neler? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.