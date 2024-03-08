CHP’de Burcu Köksel krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu: Partide dağınıklık var

CHP'de Burcu Köksal tartışması parti içi hesaplaşmaya dönüştü. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, Köksal'ın sözlerini DEM Parti ile kurulmak istenen ilişkiye yönelik bir sabotaj girişimi olarak değerlendiriyor. Genel merkez ise İmamoğlu'nun partinin lideri gibi hareket etmesinden rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de kritik gelişmeler var. Detaylar haberimizde...

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