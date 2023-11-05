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CHP’de bundan sonra neler olur? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de değerlendirdi: Kurultaylar serisi başladı

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 14:00
Özgür Özel nasıl kazandı? CHP’de eksen kayması olur mu? Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Özel’i kimler destekliyor? CHP’de kimler kazandı? Kimler kaybetti? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, “CHP’de kurultaylar serisi başladı. Muhtemelen bundan sonra yeni kurultaylar bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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