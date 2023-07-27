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CHP'de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir! Partiye yakın isimlerden Gürkan Hacır duyurdu...

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Giriş: 27.07.2023 19:48
Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurabileceğinin altını çizerken "Bu bilgiyi İBB çevrelerinden aldık" ifadelerini kullandı. Hacır İmamoğlu'nun net bir açıklama yapacağını vurgularken, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." dedi.
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