CHP'de "bölünme" tartışması! "Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi"

CHP’de milletvekilleri, parti politikalarından ve Ekrem İmamoğlu’nun yönetim üzerindeki etkisinden rahatsız. Parti kampı, ana muhalefet için son fırsat olarak görülse de sorunlar çözülemedi. Kulislerde bölünmenin kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN