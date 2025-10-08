08 Ekim 2025, Çarşamba

CHP'de "bölünme" tartışması! "Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi"
CHP’de bölünme tartışması! Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi

CHP'de "bölünme" tartışması! "Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi"

ahaber.com.tr
Giriş: 08.10.2025 22:41
CHP’de milletvekilleri, parti politikalarından ve Ekrem İmamoğlu’nun yönetim üzerindeki etkisinden rahatsız. Parti kampı, ana muhalefet için son fırsat olarak görülse de sorunlar çözülemedi. Kulislerde bölünmenin kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.
