CHP'de bitmeyen kaos! Mustafa Sarıgül yine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef aldı: Oturduğunuz yerden konuşmayın

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de "değişim" çağrıları iyice artarken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere yüklenmeye devam ediyor. Sarıgül sabah saatlerinde katıldığı yayında "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." diyerek iki ismi hedef aldı. Akşam saatlerinde farklı bir kanalda açıklamalarda bulunan Sarıgül yine iki ismi hedef göstererek "Bu aslan parçaları (İmamoğlu-Özel) oturdukları yerden konuşmasınlar” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...