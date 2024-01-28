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"CHP'de bir kıyım yapılıyor"

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Giriş: 28.01.2024 16:58
CHP'de yerel seçim hazırlıkları, adaylık tartışmalarının gölgesinde sürüyor. diğer partiler sahaya inmişken, hala aday belirleyemeyen CHP yönetiminin, son parti meclisi toplantısı da olaylı geçti. Parti içerisindeki 'Kılıçdaroğlu' yanlılarıyla, değişimciler arasında 'tasfiye' tartışmaları yaşandı. Böylece taraflar arasındaki savaş da açığa çıkmış oldu. Tartışma öylesine büyüdü ki, Ataşehir Belediye Başkanı 'Battal İlgezdi' partiden istifa etti. Zehir zemberek açıklamalar yaptı.
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