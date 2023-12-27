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CHP'de bildiri çatlağı büyüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:38
CHP'nin Meclis'te yayınlanan terörü kınama bildirisine imza atmaması partiyi karıştırdı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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