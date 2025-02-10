10 Şubat 2025, Pazartesi
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CHP’de beklenen 3’lü zirve gerçekleşti! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ön seçim tartışmalarının gündemde olduğu CHP'de, gözler bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı öncesi Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi. CHP lideri Özel, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşarak "birlik" mesajı verdi.