CHP’de baskın kurultay! Pazar günü seçim olacak muhalifler tasfiye ediliyor

CHP, şaibeli kurultay davasında muhtemel bir iptal kararına karşı önlem olarak 22. Olağanüstü Kurultay'a gidiyor. Ancak bu kurultayın da hukuken iptal edilme riski var. Gözler ise sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Partideki bir diğer kriz de Gürsel Tekin ve onu destekleyen isimleri içine alan disiplin süreci yani cadı avı tartışması.

