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CHP’de Başak Demirtaş endişesi! CHP’den “Aday olmasını istemeyiz” yorumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 10:37
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık sinyalinin ardından gözler DEM Parti ile ittifak masasına oturan CHP'ye çevrildi. Peki CHP'de Demirtaş'ın adaylık çıkışı nasıl yorumlandı? Muhalefet kulislerinde neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar…
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