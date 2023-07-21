CHP'de ayarlar kaçık! Fondaş bile isyan etti: İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı ve Eskişehir’i alamazsınız

CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP’nin tescilli fondaşı Sözcü TV’nin kıdemli tetikçisi İsmail Saymaz, CHP içindeki ‘kaset savaşı’na dikkat çekerek, 2024 yılındaki 'yerel seçimlere' dikakt çekti, Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştiride bulunan Saymaz, "Bu saatten sonra kimseye dert anlatamazsınız. İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı, Eskişehir’i üzgünüm alamazsınız.” dedi.