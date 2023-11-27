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CHP’de anket süreci başlıyor! Anket bahanesi ile üstleri çizilecek

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 07:48
CHP'de Özgür Özel parti içindeki adaylık tartışmasını alevlendirecek bir açıklama daha yaptı. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği üç büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş bir sözüm yok." dedi. Özel'in kastettiği o üç büyükşehir ise İstanbul, Ankara ve Aydın. Yani İzmir bir kez daha planlar dışında bırakıldı. CHP'de adayların belirleneceği memnuniyet anketi süreci ise yarın başlıyor. Özgür Özel anket süreci başlamadan 24 saat öncesi yaptığı bu açıklama ile Kılıçdaroğlu destekçilerine gözdağı vermeye devam etti.
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