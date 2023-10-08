08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de alışılagelmiş görüntüler! İstanbul il kongresinde kavga! İmamoğlu'nun fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden indi

CHP'de alışılagelmiş görüntüler! İstanbul il kongresinde kavga! İmamoğlu'nun fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden indi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2023 22:07
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından değişim sancısı içindeki CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun kameralar karşısında fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşma yaptığı sırada kullandığı sözlerin ardından kavga çıktı. Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür" diyerek kürsüden inmek zorunda kaldı. İşte o anlar...
CHP İstanbul il kongresinde kavga!
CHP İstanbul il kongresinde kavga!
Gazze’de yoğun bombardıman canlı yayında!
Gazze'de yoğun bombardıman canlı yayında!
Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç
"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç"
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Burada bir soykırım var
"Burada bir soykırım var"
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
İslam dünyasına çağrı
İslam dünyasına çağrı
Filistinli vatandaş A Haber’de: Güvenli yer yok
Filistinli vatandaş A Haber'de: Güvenli yer yok
Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor
Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor
CHP’de tartışmalı İstanbul il kongresi
CHP'de tartışmalı İstanbul il kongresi
Daha Fazla Video Göster