CHP'de alışılagelmiş görüntüler! İstanbul il kongresinde kavga! İmamoğlu'nun fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden indi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından değişim sancısı içindeki CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun kameralar karşısında fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşma yaptığı sırada kullandığı sözlerin ardından kavga çıktı. Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür" diyerek kürsüden inmek zorunda kaldı. İşte o anlar...