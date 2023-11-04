04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de alışılagelmiş görüntüler! CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi

CHP'de alışılagelmiş görüntüler! CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2023 19:39
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP'de sular o günden bu yana durulmadı. Koltuk savaşlarının bitmediği parti içinde kaos ve kavga her geçen gün boyut kazanarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na kadar taşındı. Yeni genel başkanın seçileceği Kurultay tüm bu yaşananların gölgesinde bir kavgaya daha sahne oldu. ‘Değişimciler’ ve ‘Kemalciler’ birbirine girdi. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun salondakileri uyarmaya çalışırken, “İşine bak işine” dediği duyuldu. Daha sonra İmamoğlu, “Özel güvenlik arkadaşlar sağa sola açılır mısınız, orada durmanızın anlamı yok” diyerek tepki gösterdi.
’Değişimciler’ ve ’Kemalciler’ birbirine girdi
'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi
İşgalci İsrail’in kanlı katliam geçmişi!
İşgalci İsrail’in kanlı katliam geçmişi!
Katil İsrail’in hastane saldırılarına yanıt
Katil İsrail'in hastane saldırılarına yanıt
Heniye’den dünyaya mesaj!
Heniye'den dünyaya mesaj!
Katliam tankları perişan! Yasin 105 korkuları oldu
Katliam tankları perişan! Yasin 105 korkuları oldu
İsrail El Fakura okulunu vurdu!
İsrail El Fakura okulunu vurdu!
Sahte tünellerde av! Hamas’ın planı işliyor
Sahte tünellerde av! Hamas'ın planı işliyor
’’Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek’’
''Hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek''
CHP kongresinde olay!
CHP kongresinde olay!
A Haber savaşın en sıcak noktasında
A Haber savaşın en sıcak noktasında
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi
Katil İsrail’den 2 koldan zulüm!
Katil İsrail’den 2 koldan zulüm!
Daha Fazla Video Göster