CHP'de alışılagelmiş görüntüler! CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi

Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP'de sular o günden bu yana durulmadı. Koltuk savaşlarının bitmediği parti içinde kaos ve kavga her geçen gün boyut kazanarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na kadar taşındı. Yeni genel başkanın seçileceği Kurultay tüm bu yaşananların gölgesinde bir kavgaya daha sahne oldu. ‘Değişimciler’ ve ‘Kemalciler’ birbirine girdi. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun salondakileri uyarmaya çalışırken, “İşine bak işine” dediği duyuldu. Daha sonra İmamoğlu, “Özel güvenlik arkadaşlar sağa sola açılır mısınız, orada durmanızın anlamı yok” diyerek tepki gösterdi.