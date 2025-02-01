CHP’de adaylık tartışması büyüyor!

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile ilgili sessizliğini bozdu. Adayın erken açıklanması ile ilgili ''erken doğum'' benzetmesi yapan eski ana muhalefet lideri, ''cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak 'pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. '' ifadelerini kullandı.

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