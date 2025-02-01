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CHP’de adaylık tartışması büyüyor!

CHP'de adaylık tartışması büyüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 21:47
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile ilgili sessizliğini bozdu. Adayın erken açıklanması ile ilgili ''erken doğum'' benzetmesi yapan eski ana muhalefet lideri, ''cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak 'pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. '' ifadelerini kullandı.
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CHP’de adaylık tartışması büyüyor!
CHP’de adaylık tartışması büyüyor!
CHP'de adaylık tartışması büyüyor!
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