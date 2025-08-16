16 Ağustos 2025, Cumartesi

CHP’de adaylık tartışmaları yeniden alevlendi! Özgür Özel Mansur Yavaş’ı istemiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 11:55
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim" açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Gözler Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a çevrildi. Peki ana muhalefet partisinde kim neyin hesabını yapıyor? CHP yönetimi Mansur Yavaş'a neden mesafeli? Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bu sorularının yanıtı haberimizde…
