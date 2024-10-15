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CHP’de adaylık tartışmaları! İmamoğlu-Yavaş krizi yükleniyor

CHP’de adaylık tartışmaları! İmamoğlu-Yavaş krizi yükleniyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 08:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'CHP'nin adayı aslan gibi bir cumhuriyet halk parti'li'' açıklaması ana muhalefet partisinde adaylık tartışmalarını yeniden başlattı. CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından “Aslan gibi bir CHPli” notu ile İmamoğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı. Partili gençler İBB Başkanına açık destek verirken, Mansur Yavaş ise bu gelişmeler karşısında şimdilik sessiz.
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