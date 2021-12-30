30 Aralık 2021, Perşembe
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CHP’de adaylık krizi! Muhaliflerden ‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
Millet İttifakı'nda ''kazanabilecek aday'' tartışması yaşanıyor. İYİ Parti'nin ardından CHP içinden de ''Kılıçdaroğlu ile bu iş olmaz'' sesi yükseldi. Partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı parti içi gelecek ve koltuk hesaplarıyla tayin edilemez. Kimin kazanma ihtimali daha yüksekse tartışmasız aday yapılmalıdır.'' açıklamasında bulundu.