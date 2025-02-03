CHP’de adaylık krizi derinleşiyor

CHP'de cumhurbaşkanı adayının ön seçim ile belirlenmesi kararına karşı çıkan Mansur Yavaş perşembe günü Genel Başkan Özgür Özel ile genel merkezde bir araya geldi. CHP kulislerini hareketlendiren o görüşmede neler konuşuldu? Adaylık krizi nasıl aşılacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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