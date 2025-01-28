29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de adaylık krizi büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı, Özel mi?
CHP’de adaylık krizi büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı, Özel mi?

CHP'de adaylık krizi büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı, Özel mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2025 22:59
CHP’deki adaylık krizinde tansiyon düşmüyor. Özgür Özel grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı için süreci resmen başlattıklarını duyurdu. Özgür Özel daha önce "adayımız hazır" demişti. Yani bir çelişki olduğu kesin. Kesin olan bir diğer konu da partideki bölünme. Yavaş ve İmamoğlu taraftarları. CHP’li milletvekilleri bu bölünme hakkında yaptıkları yorum A Haber ekranlarında…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de adaylık krizi büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı, Özel mi?
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
AK Parti kadın kollarında değişim
AK Parti kadın kollarında değişim
Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir
"Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yükümüz ağır yolumuz uzundur
"Yükümüz ağır yolumuz uzundur"
Turpların büyükleri heybede
"Turpların büyükleri heybede"
Daha Fazla Video Göster