CHP’de adaylık krizi büyüyor! İmamoğlu mu, Yavaş mı, Özel mi?

CHP’deki adaylık krizinde tansiyon düşmüyor. Özgür Özel grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı için süreci resmen başlattıklarını duyurdu. Özgür Özel daha önce "adayımız hazır" demişti. Yani bir çelişki olduğu kesin. Kesin olan bir diğer konu da partideki bölünme. Yavaş ve İmamoğlu taraftarları. CHP’li milletvekilleri bu bölünme hakkında yaptıkları yorum A Haber ekranlarında…

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