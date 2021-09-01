01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de adaylık krizi büyüyor! Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir de dahil oldu! Soyer'den İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı gönderme

CHP'de adaylık krizi büyüyor! Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir de dahil oldu! Soyer'den İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı gönderme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2021 12:25
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. Soyer, ''Adaylığı bizi de ittifakı da rahatlatır'' diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önelmli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önelmli açıklamalar!
A Haber yayını sonrası EDS’li önlem
A Haber yayını sonrası EDS’li önlem
CHP’de adaylık krizi büyüyor!
CHP'de adaylık krizi büyüyor!
Afganistan’da yeni dönem başladı
Afganistan’da yeni dönem başladı
Kabil’de son durum ne?
Kabil'de son durum ne?
Afganistan’dan dönen Mehmetçik için tören!
Afganistan'dan dönen Mehmetçik için tören!
Emine Erdoğan Bozkurt’ta sevgi seli
Emine Erdoğan Bozkurt'ta sevgi seli
HDP savunma için süre istedi AYM karar verecek
HDP savunma için süre istedi AYM karar verecek
İşte CHP’nin kadına şiddet vakaları
İşte CHP'nin kadına şiddet vakaları
CHP’de şimdi de böbrek kumpası!
CHP'de şimdi de böbrek kumpası!
Çekilmenin ardından Afganistan’da son durum
Çekilmenin ardından Afganistan'da son durum
Son dakika: Adalet Bakanı Gül’den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Daha Fazla Video Göster