CHP'de adaylık krizi büyüyor! Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir de dahil oldu! Soyer'den İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı gönderme

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. Soyer, ''Adaylığı bizi de ittifakı da rahatlatır'' diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN