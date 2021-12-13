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CHP'de adaylık krizi! Akşener, Kılıçdaroğlu’na evet diyecek mi?

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 13:04
Yaptığı çıkışlar cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun planlarını İYİ Parti boşa çıkardı. Merkez sağdan oy alacak bir ismin aday olmasını talep eden İYİ Parti peş peşe açıklamalar geliyor. Peki Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘evet’ diyecek mi? Adaylık krizi ne zaman son bulacak? Ankara’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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