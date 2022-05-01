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CHP’de adaylık kavgası mı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu otel odasında ne görüştü?

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 12:43
Kulisler Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşı ile çalkalanıyor. İddialara göre Kılıçdaroğlu, kaldığı lüks otele çağırdığı İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda azarladı. Ekrem İmamoğlu'nun karşılık vermesi üzerine de gerilim yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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