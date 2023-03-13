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CHP'de adaylık başvuruları başladı! CHP'de seçim gündemli MYK

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Giriş: 13.03.2023 16:17
Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday adaylığı başvuruları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ana gündem seçim. Notları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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