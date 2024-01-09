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CHP’de adaylar neden açıklanamıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 11:49
CHP'de kritik parti meclisi yarın toplanacak. Aralarında Mersin, Adana ve Aydın'ın da olduğu 300'ün üzerinde belediye başkan adayı açıklanacak. Peki kulislerde neler konuşuluyor? CHP mevcut başkanlardan hangileri ile yola devam edecek, hangi ilde kim aday gösterilecek? İYİ Parti adaylarını ne zaman açıklayacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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