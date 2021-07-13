CHP'de 'adayımız Kılıçdaroğlu' tartışması! Kuşoğlu iddiası partiyi karıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi ile başlayan tartışma sürüyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın ''Kuşoğlu istifayı düşündü'' iddiasına partiden yalanlama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak ise ''genel başkanın sözünün üstüne söz olmaz'' diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN