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CHP'de 'adayımız Kılıçdaroğlu' tartışması! Kuşoğlu iddiası partiyi karıştı

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Giriş: 13.07.2021 10:18
Güncelleme:13.07.2021 10:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi ile başlayan tartışma sürüyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın ''Kuşoğlu istifayı düşündü'' iddiasına partiden yalanlama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak ise ''genel başkanın sözünün üstüne söz olmaz'' diyerek polemiğe girmekten kaçındı.
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