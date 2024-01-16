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CHP'de aday mesaisi sürüyor

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Giriş: 16.01.2024 10:41
CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarına çevrildi. Peki bu kentlerde hangi isimler adaylığa daha yakın? Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilecek mi?
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CHP'de aday mesaisi sürüyor
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