16 Ocak 2024, Salı
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CHP'de aday mesaisi sürüyor
CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Gözler İzmir, Antalya ve Muğla adaylarına çevrildi. Peki bu kentlerde hangi isimler adaylığa daha yakın? Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilecek mi?