CHP'de aday listesi belli oluyor! Kılıçdaroğlu bugün önce MYK ardından Parti Meclisi'ni topluyor

CHP milletvekili aday listeleri bugün belli oluyor. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından Parti Meclisi toplanacak. Ancak 7'li koalisyonun 4 küçük ortağının CHP listelerinden seçime girecek olması yeni krizin habercisi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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