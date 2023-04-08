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CHP'de aday listesi belli oluyor! Kılıçdaroğlu bugün önce MYK ardından Parti Meclisi'ni topluyor

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 11:58
CHP milletvekili aday listeleri bugün belli oluyor. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından Parti Meclisi toplanacak. Ancak 7'li koalisyonun 4 küçük ortağının CHP listelerinden seçime girecek olması yeni krizin habercisi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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