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CHP’de aday listeleri nasıl hazırlanıyor? Hangi parti kimin listesinden seçime girecek?

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 09:42
CHP'de milletvekili listesi tartışmalara neden oldu. Küçük partilere verilecek vekillikler parti tabanını rahatsız etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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