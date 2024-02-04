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CHP'de aday krizi sürüyor! Hangi ilçede, kime yakın adayların isimleri konuşuluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 11:12
Yerel seçimle artık sayılı günler var. CHP'de ilçelerdeki aday krizi sürüyor. Hangi ilçede, kime yakın adayların isimleri konuşuluyor? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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