CHP'de aday krizi sürüyor! Hangi ilçede, kime yakın adayların isimleri konuşuluyor?

Yerel seçimle artık sayılı günler var. CHP'de ilçelerdeki aday krizi sürüyor. Hangi ilçede, kime yakın adayların isimleri konuşuluyor? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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