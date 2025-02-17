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CHP’de aday krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu’na tavşan aday arayışı… Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek

CHP’de aday krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu’na “tavşan aday” arayışı… Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 10:22
CHP'de ön seçime katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için parti yönetimi "tavşan aday" arayışına girişti. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılmak istenen "kukla" rakibin en önemli kriteri ise "yumuşak muhalefet" olarak belirlendi. Kulislerde 3 isim ön plana çıkıyor. İşte o isimler...
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CHP’de aday krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu’na tavşan aday arayışı… Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek
İmamoğlu’na tavşan aday arayışı
İmamoğlu’na “tavşan aday” arayışı
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