CHP’de aday krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu’na “tavşan aday” arayışı… Kılıçdaroğlu’nun adayı izlenimi verilecek

CHP'de ön seçime katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için parti yönetimi "tavşan aday" arayışına girişti. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılmak istenen "kukla" rakibin en önemli kriteri ise "yumuşak muhalefet" olarak belirlendi. Kulislerde 3 isim ön plana çıkıyor. İşte o isimler...

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