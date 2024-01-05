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CHP'de aday belirleme krizinde yeni perde! Özgür Özel İmamoğlu'na teslim mi oldu? Yazılı olmasa da yapılan anlaşma...

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Giriş: 05.01.2024 11:18
Güncelleme:05.01.2024 11:19
Yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme konusunda büyük bir kriz yaşanırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşı zirve yaptı. İmamoğlu İstanbul ilçeleri dışında Türkiye'nin farklı illerinin de adaylarını belirlemek için çabalarken Özgür Özel bu yetki aşımının önüne geçmeye çalışıyor. Kulislerde iki ismin tartıştığı iddia edilirken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında flaş bir kulis bilgisini paylaştı. İşte detaylar...
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