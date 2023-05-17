CHP'de ABD'den ithal danışman kayıplara karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki: Jeremy Rifkin nerede?

Türkiye 28 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, 14 Mayıs'ta alınan hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Parti içi ve dışından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yükselmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık 2022'de yaptığı vizyon toplantısında CHP liderinin yeni danışmanı olarak tanıtılan ABD'den ithal Jeremy Rifkin'in o günden beri ortalıkta görünmemesi tepki konusu oldu. 20 dakikalık sunumla milyonları cebe indiren Rifkin'in nerede olduğu tartışma konusu oldu.