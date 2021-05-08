“CHP’de 650 milyon nerede?” kavgası ve CHP milletvekilinin “haraç” tartışması

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, Kılıçdaroğlu'na “650 milyon nerede?” diye sordu. Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini sordu? Öte yandan CHP’li Aykut Erdoğdu’nun ‘haraç’ yazışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Erhan Öztürk değerlendirdi.

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