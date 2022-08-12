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CHP'de "40 milyon nerede" tartışması... Milyonlarca lirayı kim buharlaştırdı? "650 milyon nerede" tepkisi

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Giriş: 12.08.2022 12:50
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Tele-1, KRT ve Halk TV'nin CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor iddiası muhalefet ile medya arasındaki para ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Çyle ki daha önce de farklı kişiler tarafından önemli iddialar gündeme getirilmiş ancak CHP bu iddialara açıklık getirmek yerine üstünü örtme yoluna gitmişti.
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