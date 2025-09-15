CHP’de ’24 ekim’ stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?

15 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 21:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı kurultay davasının ertelenmesinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçti. Genel Merkez’de toplanan parti yönetimi, olağanüstü kurultay gündemini yeniden masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu ise çalışma ofisinde kurmaylarıyla bir araya gelerek yeni strateji belirlemek için görüşmeler yaptı.
