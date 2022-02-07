CHP’de 2010 senaryosu mu devrede? CHP’de Kılıçdaroğlu dönemi kapanıyor mu?

2010 yılında kaset komplosuyla karşı karşıya kalan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal istifa etmek zorunda kaldı. Olayın perde arkasından derin Amerika ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Yıl şimdi 2022... Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si 12 yılda 10 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen küresel güçler yeni bir aktörü mü sahaya sürüyor? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiliz büyükelçileriyle görüşmesi ne anlama geliyor? CHP ikinci bir operasyonla mı karşı karşıya? İşte tüm detaylar…

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