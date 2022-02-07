07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de 2010 senaryosu mu devrede? CHP’de Kılıçdaroğlu dönemi kapanıyor mu?

CHP’de 2010 senaryosu mu devrede? CHP’de Kılıçdaroğlu dönemi kapanıyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 16:56
2010 yılında kaset komplosuyla karşı karşıya kalan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal istifa etmek zorunda kaldı. Olayın perde arkasından derin Amerika ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Yıl şimdi 2022... Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si 12 yılda 10 seçim kaybetti. Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesen küresel güçler yeni bir aktörü mü sahaya sürüyor? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiliz büyükelçileriyle görüşmesi ne anlama geliyor? CHP ikinci bir operasyonla mı karşı karşıya? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu dönemi kapanıyor mu?
Kılıçdaroğlu dönemi kapanıyor mu?
İYİ Parti FETÖ’nün sığınağı oldu!
İYİ Parti FETÖ'nün sığınağı oldu!
7 Şubat MİT kumpası açıklaması
7 Şubat MİT kumpası açıklaması
Türkiye ve Azerbaycan’dan tarihi adım!
Türkiye ve Azerbaycan’dan tarihi adım!
Teröre Eren-Kış darbesi!
Teröre Eren-Kış darbesi!
Üsküdar Belediye Başkanı A Haber’de
Üsküdar Belediye Başkanı A Haber'de
Üsküdar Kaymakamı A Haber’de
Üsküdar Kaymakamı A Haber'de
Yetim çocuklar Başkan Erdoğan için dua etti
Yetim çocuklar Başkan Erdoğan için dua etti
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Kılıçdaroğlu’nun vaadini mahkemeye taşıyacak
Kılıçdaroğlu’nun vaadini mahkemeye taşıyacak
İşte haftalık vaka haritası!
İşte haftalık vaka haritası!
CHP’nin gündemi ne?
CHP’nin gündemi ne?
Daha Fazla Video Göster