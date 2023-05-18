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CHP’de 2. tur gerilimi! Seçim üzerinden depremzedelere hakaret ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 18.05.2023 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 14 Mayıs seçimlerinin ardından 7'li koalisyon ve CHP ekseninde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP’li Gürsel Tekin Kars’ta çalışma görevine rest çekip sonra geri adım attı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu nasıl hesap hatası yaptı?  Bunun yanında CHP’li seçmenlerin depremzedelere oy üzerinden yaptığı hakaretler söz konusu. Siyasetin önemli başlıklarını A Haber canlı yayınında Akşam gazetesi Yazarı Murat Özer değerlendirdi. Özer, “Kemal Kılıçdaroğlu bir hesap hatası yaptı. Çok net şekilde görülüyor. Biz bunu aylardır söylüyoruz; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyundan bir parça alabilmek için yaptığı hesap ayaklarına dolandı. CHP’nin azınlığa düşeceğini ifade ettiğimizde bize CHP’liler tepki gösteriyordu. CHP’li isimler ayrı listesi mesajı verip büyük katkı bekliyordu oradaki küçük partilerden ama bunun böyle olmadığını milletimiz kendilerine gösterdi.” dedi.
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