CHP’de 15 Eylül planları! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi için kritik gün yaklaşıyor. Gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasında. eski CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da planını bu tarihe göre yaptığı konuşuluyor. Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması olasılığı için dönüş hazırlığı yapıyor. Ki bunun sinyallerini daha önce vermişti. Yakınındaki isimlere, "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği kulislere yansıyan son bilgi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN