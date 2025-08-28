28 Ağustos 2025, Perşembe

CHP'de 15 Eylül planları! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönecek mi?
CHP’de 15 Eylül planları! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönecek mi?

CHP'de 15 Eylül planları! Kılıçdaroğlu koltuğuna dönecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 14:55
Cumhuriyet Halk Partisi için kritik gün yaklaşıyor. Gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasında. eski CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da planını bu tarihe göre yaptığı konuşuluyor. Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması olasılığı için dönüş hazırlığı yapıyor. Ki bunun sinyallerini daha önce vermişti. Yakınındaki isimlere, "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği kulislere yansıyan son bilgi.
