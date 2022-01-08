CHP’de 100 bin imza krizi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylık resti, Muharrem İnce -Kılıçdaroğlu gerilimini bir kez daha akıllara getirdi. Tanju Özcan da partisine benzer bir rest çekti, toplumda kabul görmeyen birisinin aday gösterilmesi halinde kendisinin de aday olacağını dile getirdi. Peki, Tanju Özcan 100 bin imza toplayabilir mi? Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir mi? İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.