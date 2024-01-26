CHP ziyaretçilere kapıyı kapattı! CHP yönetimi adayları için toplandı

CHP aday belirlemek için Genel Merkez’de kampa girdi. İki gün boyunca Genel Merkez’e ziyaretçi alınmayacak. Zira baskı arttı. Zaman dar. Bir taraftan da DEM Parti yükleniyor. Haliyle CHP zor günler yaşıyor. Kulislerde DEM Parti'nin büyükşehirler özelinde gizli planının olduğu konuşuluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN