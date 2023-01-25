CHP yönetiminin HDP sempatisi! CHP ile HDP aynı çizgide buluştu

HDP sık sık Türkiye karşıtı tutum ve davranışlar sergiliyor. Son dönemlerde ise dikkat çeken konulardan biri, HDP'nin bu yaklaşımı karşısında aldığı eleştirileri CHP'lilerin savunması. CHP'li yöneticilerin HDP savunuculuğuna soyunması. İşte tüm detaylar…

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