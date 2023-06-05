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CHP yenilgiyi kabul etti! CHP’li Murat Karayalçın: Ciddi bir başarısızlık ve hezimet var

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Giriş: 05.06.2023 16:59
Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçiminde ciddi bir yenilgi alan ancak bunu kabul etmeyen CHP sonunda mağlubiyeti kabul etti. CHP’li Murat Karayalçın, “Ciddi bir başarısızlık ve hezimet var” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Kurultay’da yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki CHP’de bundan sonra ne olacak? CHP'de başkanlık yarışı mı? Kılıçdaroğlu istifa eder mi? CHP’de yeni MYK neyin işareti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ile hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
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