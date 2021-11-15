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CHP yatırımlardan neden rahatsız?

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 16:44
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki köprüleri, yolları, alt ve üst yapı yatırımlarını adeta kınıyor. Yabancı devletlere Türkiye'ye dönük terörü destekledikleri için kınamıyor, Türkiye'nin geleceği olan yatırımları söz konusu olduğunda bu yatırımlara katılabilecek yabancı ülkeleri tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yarına dönük yatırımlarını neden istemiyor? "Yatırım düşmanlığı"nın nedeni ne? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Avukat Sakiye Pehlivan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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